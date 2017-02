Stuttgart (ots) -



Auf Vorschlag von SWR Intendant Peter Boudgoust hat der Verwaltungsrat in seiner heutigen Sitzung (17. Februar 2017) der Berufung von Jan Büttner (55) für eine zweite Amtszeit als Verwaltungsdirektor zugestimmt. Die fünfjährige Laufzeit des Vertrags beginnt am 1. September 2017.



Boudgoust: Ressourcen für multimediale Neuaufstellung erwirtschaften SWR Intendant Peter Boudgoust erläuterte dem Verwaltungsrat, dass Jan Büttner in den ver-gangenen Jahren maßgeblichen Anteil am erfolgreichen Einspar- und Umbauprozess des Südwestrundfunks hatte. Boudgoust: "Jan Büttner hat maßgeblich dazu beigetragen, dass der SWR in finanziell schwierigen Zeiten beweglich bleibt. Wir sparen bei der Infrastruktur, um in einer multimedialen Welt gezielt in neue, medienübergreifende Programmangebote investieren zu können. Als Verwaltungsdirektor wird er auch künftig daran mitwirken, dass der SWR als zweitgrößter Sender in der ARD ein wesentlicher Impulsgeber bleibt."



Büttner seit September 2012 Verwaltungsdirektor beim SWR Jan Büttner, geboren 1961 in Kiel, volontierte 1989 beim früheren Süddeutschen Rundfunk (SDR) in Stuttgart, nachdem er während des Studiums der Geschichte, Germanistik und Ang-listik (Abschluss M.A.) bereits für mehrere Landesrundfunkanstalten als Radiojournalist tätig war. Anschließend arbeitete Jan Büttner als Reporter, Redakteur und Moderator für viele SDR-Hörfunksendungen in den Redaktionen Aktuell und Politik. Mit dem "Ernst-Schneider-Preis" der Deutschen Industrie- und Handelskammern wurde er 1997 und 1999 für Wirt-schaftssendungen ausgezeichnet. Mit der ARD-Geschäftsführung 1999/2000 durch den SWR wechselte Jan Büttner als stellvertretender ARD-Pressesprecher in die Intendanz und über-nahm 2001 die Leitung des Intendantenbüros. 2004 übernahm er zusätzlich die Leitung der Hauptabteilung Intendanz / Kommunikation mit der Zuständigkeit für Marketing, Medienfor-schung und Pressestelle. Am 1. September 2012 hat Jan Büttner das Amt des SWR Verwal-tungsdirektors übernommen.



