Frankfurt - Der durch Shorteindeckungen begünstigten Preisrally bei Getreide und Ölsaaten scheint die Luft auszugehen, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Gestern hätten die Notierungen von Weizen, Mais und Sojabohnen an der CBOT in Chicago um mehr als 2% nachgegeben. Zuvor habe der meistgehandelte Weizen-Terminkontrakt bei 477 US-Cents je Scheffel ein 8-Monatshoch verzeichnet. Mais sei mit 388 US-Cents je Scheffel gestern zwischenzeitlich so teuer gewesen wie zuletzt Ende Juni 2016. Das US-Landwirtschaftsministerium habe für die letzte Woche nochmals robuste US-Weizenexporte berichtet. Diese hätten mit 569 Tsd. Tonnen über den Markterwartungen gelegen.

