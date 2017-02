Frankfurt - Mit Ausnahme von Nickel haben die Metallpreise gestern allesamt nachgegeben, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Sie hätten damit nicht vom schwächeren US-Dollar profitiert. Trotz guter US-Konjunkturdaten sei eine Art Risikoaversionsstimmung bei den Marktteilnehmern aufgekommen. Heute Morgen reihe sich auch Nickel in die Verliererliste ein und falle wieder unter die Marke von 11.000 USD je Tonne. Fallende chinesische Aktienmärkte seien dabei wohl ein Belastungsfaktor. Wie aus der Ende letzter Woche veröffentlichten Handelsstatistik Chinas hervorgehe, habe China im Januar 7,42 Mio. Tonnen Stahlprodukte exportiert, 23% weniger als im Vorjahr und zugleich die geringste Menge seit 2,5 Jahren. Hier dürfte zum einen das Neujahrsfest eine Rolle gespielt haben, zum anderen hätten die Stahlproduzenten viel Stahl an inländische Kunden verkauft. Denn die Stimulierungsmaßnahmen der chinesischen Regierung würden für eine höhere Stahlnachfrage in China selbst sorgen. Der nächstfällige Futures-Kontrakt für Betonstahl an der SHFE in Shanghai sei im Januar um 15% gestiegen.

