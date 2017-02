Das weltweit erste Android-Terminal, welches am Kopf getragen werden kann, stellte das U.S.-amerikanische Unternehmen RealWear in Österreich via BARCOTEC vor.



Das weltweit erste Android-Terminal, welches am Kopf getragen werden kann, stellte das U.S.-amerikanische Unternehmen RealWear während der Kick-off-Veranstaltung im Silicon Valley am 31. Jänner vor. Via BARCOTEC, dem europäischen Distributor und Channel-Partner von RealWear, wird das Produkt ab April als "Prototype Kit" und ab Juli als Produktionsgerät auf dem Markt erhältlich sein.



Komplett freihändig



Es sind die vielen mobilen Arbeiter da draußen, die täglich kritische Arbeiten verrichten und dabei unzählige Unterlagen bei sich haben müssen, um professionell arbeiten zu können. Pläne, Installationsanweisungen oder Formulare, das Notebook oder das Tablet in der Hand erschweren die Arbeit, denn die Benutzung, insbesondere die Eingabe der Daten (und die damit verbundene Ablenkung), ist mühsam, schwierig und zeitraubend. Und gefährlich.



Genau hier setzt das "Head-Mounted Tablet" an:



Das intuitiv und völlig freihändig zu bedienende Gerät aktiviert Android-Apps mittels Sprache und Gestik. Via Video-Remote-Support können mobile Arbeiter Unterstützung vom Helpdesk empfangen, technische Dokumentation einsehen, IoT-Daten laden, Wartungsanweisungen und Skizzen aufrufen, Inspektionsarbeiten aufzeichnen - und deshalb mit dem HMT-1 ihre Aufgaben schneller, sicherer sowie intelligenter erledigen, sogar in rauer, lauter und oft auch gefährlicher Umgebung. Eine Ex-geschützte Version wird im Herbst für Anwendungsgebiete wie Öl/Gas, chemische Industrie und Minenumfeld vorgestellt.



Die Anzeige der Daten erfolgt über ein im Headset integriertes Display, die Sprachanweisung funktioniert präzise, der integrierte Scanner in der Kamera hilft bei der Erfassung der Daten. Dabei ist das HMT-1 völlig stromautonom und die integrierte Batterie hält bei vollem WLAN-Betrieb problemlos eine ganze Arbeitsschicht lang.



Weltweit großes Echo



Über 50 führende Unternehmen sind bereits dem "Pioneer Program" beigetreten, welches einen frühen Zugang zum HMT-1 ermöglicht. Bereits heute testen Unternehmen aus dem Bereich Öl/Gas, Luftfahrt/Landesverteidigung/Security, Retail/Logistik/Transport, Stromversorgung/Wartung sowie Gesundheitswesen die ersten Geräte. Primäre Anwendungsfelder sind:



* Arbeitsblätter und Pläne online anzeigen und bearbeiten ("Document Navigator") * Remote-Unterstützung der Mitarbeiter am Ort des Geschehens ("Remote Mentor") * IoT-Daten-Visualisierung ("Industrie 4.0 Analytics Data") * Formulare via Sprache befüllen ("Mobile Forms") * Arbeitsanweisungen sicher ausführen ("Work Instructions")



Alexander Rainsberger, Geschäftsführer des europäischen Distributors BARCOTEC, dazu: "Das HMT-1 ist beeindruckend. Ein Produkt, welches die Art, wie wir künftig arbeiten werden, fundamental verändern wird. Wir bei BARCOTEC haben in 28 Jahren viele Produkte kommen gesehen, aber dieses Gerät ist bahnbrechend. Wir sind begeistert!"



"Das HMT-1 ist ein Game Changer, da es die Sicherheit des laufenden Betriebs, die Produktivität der industriellen Systeme und die kontinuierliche Weiterentwicklung der mobilen Arbeiter verbessert", sagte Andy Lowery, CEO von RealWear. "Wir freuen uns, mit BARCOTEC zusammenzuarbeiten und eine neue Dimension des mobilen Arbeitens zu definieren."



