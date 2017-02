Lauda-Königshofen - Allianz-Aktie noch nicht aus dem Schneider - Chartanalyse Solide Zahlen, geringere Schäden und wiederkehrendes Vertrauen zu Pimco helfen dem Versicherer Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zu einem gesteigerten Gewinn und drückten die Kursnotierungen an der Börse direkt an die Jahreshoch aufwärts - noch aber ist das Wertpapier nicht aus dem Schneider, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

