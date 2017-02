Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Crown Bioscience (http://www.crownbio.com/), ein hundertprozentiges Tochterunternehmen von Crown Bioscience International (TWSE-Tickersymbol: 6554) und ein globaler Dienstleister im Bereich der Arzneimittelforschung und -entwicklung, der translationale Plattformen zur Förderung der Forschung in den Bereichen Onkologie und Stoffwechselerkrankungen anbietet, hat mit OncoExpress, eine innovative Suchmaschine für Onkologiedaten, seine digitale Präsenz ausgebaut.



CrownBio soft hat die Webanwendung OncoExpress im zweiten Halbjahr 2016 vorgestellt. Durch bessere Such- und Analysefunktionen wurden Schnelligkeit und Stabilität verbessert und das Benutzererlebnis aufgewertet. Außerdem gibt es eine neu gestaltete, intuitive Benutzeroberfläche und eine ansprechendere Daten- und Grafikanzeige.



Das Datenvolumen wurde ausgeweitet und umfasst jetzt integrierte Genom-, Pharmakologie- und Histopathologiedaten für Xenotransplantationen aus Patientenproben oder Zelllinien neben syngenen, HuGEMM und MuPrime Immunonkologiemodellen.



OncoExpress gibt es ab sofort auch als mobile App für die Betriebssysteme Apple und Android, damit Nutzer auch unterwegs auf dem Mobilgerät Zugriff auf aussagekräftige Modelldaten haben.



"Mit den Verbesserungen der OncoExpress Technologieplattform wollen wir den Nutzen unserer onkologischen Modelldaten für Wissenschaftler noch weiter ausbauen", sagte Laurie Heilmann, SVP für globale Strategie, Geschäftsentwicklung und Marketing. "Wir werden auch weiterhin an bahnbrechenden Instrumentarien arbeiten, die unsere Kunden bei der Forschungsarbeit unterstützen. 2017 wird es noch weitere Verbesserungen für bestehende Plattformen geben."



Um die digitale Strategie voranzubringen, hat CrownBio Gavin Cooper als geschäftsführenden Direktor für Marketing eingestellt. Cooper wird der Marketinggruppe des Konzerns voranstehen mit Verantwortung für die kontinuierliche Entwicklung der Plattform. Cooper kann auf mehr als 12 Jahre Erfahrung in der Entwicklung positiver Markenauftritte durch digitale Präsenz zurückblicken.



OncoExpress ist unter dem Link oncoexpress.crownbio.com (http://oncoexpress.crownbio.com/) verfügbar. Die mobile App kann von Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.crea teanet.OncoExpress&hl=en/) und vom Apple Store (https://itunes.apple.com/ca/app/onco-express/id1166244706?mt=8) heruntergeladen werden.



Weiterführende Informationen zu der zukunftsweisenden Arbeit von CrownBio in der Erforschung von Arzneimitteln für die Bereiche Onkologie und Stoffwechselerkrankungen finden Sie unter https://www.crownbio.com/



Informationen zu Crown Bioscience Inc.



Crown Bioscience (http://www.crownbio.com/) ist ein globaler Lösungsanbieter im Bereich der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln, der translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie und Stoffwechselerkrankungen anbietet. Mit einem umfassenden Portfolio relevanter Modelle und prädiktiver Instrumentarien unterstützt Crown Bioscience seine Kunden bei der Entwicklung erfolgreicher klinischer Kandidaten.



Informationen zu OncoExpress



OncoExpress ist ein intuitives Suchprogramm, das Zugang zu den wissenschaftlichen Daten in den drei von CrownBio entwickelten Datenbanken ermöglicht (HuBase, MuBase® und XenoBase®). Die Suchmaschine liefert Modelldaten wie beispielsweise Tumorwachstumskurven, Ansprechen auf Versorgungsstandard, Biomarker-Identifikation, Genausdruck und Mutationsanalyse.



