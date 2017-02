Sparen auf Konten kostet real Geld - und doch rücken die Deutschen davon nicht ab. Tagesgeldkonten etwa bleiben auch mit geringer Rendite beliebt. Beim Tagesgeld spart, wer Angebote vergleicht.

Die Deutschen sind bescheiden - jedenfalls, was ihre Renditeansprüche auf Sparkapital angeht. Obwohl die Zinssätze für Tages- und Festgeld nicht einmal mehr die die Geldentwertung ausgleichen, parken sie weiter Billionen von Euros auf Konten dieser Art. Klug ist das nicht.

Zuletzt ist die Inflationsrate in Deutschland vor allem wegen des teureren Ölpreises auf immerhin 1,9 Prozent geklettert, im Januar erreichte sie den höchsten Stand seit rund drei Jahren. Im vergangenen Jahr ist das Preisniveau im Durchschnitt nur um 0,5 Prozent gestiegen. Die Zinsen für Tages- und Festgeld sacken dagegen immer weiter ab - als Folge der Geldschwemme der Europäischen Zentralbank (EZB), die mit dem billigen Geld versucht, die Konjunktur in der Euro-Zone in Schwung zu bringen.

Die Banken zahlen schon seit geraumer Zeit Strafzinsen für ihre Einlagen bei der Notenbank. Ihren Geschäftskunden zwacken daher immer mehr Geldhäuser Zinsen für Einlagen ab. Und bei Privatkunden sinkt der Sparzins immer tiefer. Viele Banken bieten schon gar kein Tages- oder Festgeld mehr an. Im Durchschnitt hat sich der Satz für das täglich verfügbare Tagesgeld 2016 fast halbiert auf 0,2 Prozent, wie die Frankfurter FMH-Finanzberatung berechnet. Ähnlich schrumpfte ...

