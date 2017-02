Paris - Der Teilfonds DNCA Invest - Infrastructures (LIFE) (ISIN LU0309082369/ WKN A0M2K0) ist bestrebt, den Macquarie Global Infrastructure Index Europe Local Total Return über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen, so die Experten von DNCA Investments.Nach der euphorischen Phase im Nachgang zur Wahl von Donald Trump, seien die Märkte langsam aufgewacht und hätten sich der Realität einer den ausländischen Partnerländern gegenüber feindlich eingestellten Politik gestellt. Allerdings sei an den Wirtschaftsdaten derzeit ein konstant gutes Weltwachstum abzulesen. Die ersten Publikationen von Unternehmensergebnissen würden ebenfalls von China über die USA bis hin zu Europa ein eher freundliches Konjunkturklima bestätigen. Die Märkte seien nunmehr in eine taktisch und kurzfristig betrachtet stürmische Phase eingetreten.

