Hirscher und Leitinger gewannen in WM-RTL Gold und SilberSt. Moritz - Marcel Hirscher ist erstmals in seiner Karriere Riesentorlauf-Weltmeister. Der Salzburger verwies am Freitag in St. Moritz seinen Landsmann Roland Leitinger um 0,25 Sekunden auf den zweiten Platz. Für den 25-Jährigen ist es der bisher größte Erfolg in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...