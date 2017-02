Bonn (ots) - Der neue US-Vizepräsident Mike Pence wird bei seiner ersten Reise nach Brüssel die Nato und die Europäische Union besuchen. Zuvor wird er bereits als Gast bei der Münchner Sicherheitskonferenz erwartet. Der Antrittsbesuch in Europa wird mit Spannung erwartet: Wird Pence Trumps harter Linie gegen EU und Nato folgen oder sich versöhnlicher zeigen? Bei allen hochrangigen Treffen ist phoenix dabei. So sind Gespräche mit der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini, Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Ratspräsident Donald Tusk geplant. Für 11.00 Uhr ist ein gemeinsames Pressestatement von Pence und Tusk angekündigt, das phoenix live überträgt.



Es wird erwartet, dass Pence Verbündete in Europa drängen wird, ihre Verteidigungsbudgets auf das Nato-Ziel von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts anzuheben. Für den Nachmittag ist noch eine gemeinsame Pressekonferenz mit dem Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Nato-Hauptquartier geplant. Gast im Studio bei Sara Bildau ist Politikwissenschaftler Tilman Mayer von der Universität Bonn, der die hochrangigen Treffen einordnen wird.



