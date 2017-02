Der Güterverkehr in Deutschland ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen und befindet sich auf Rekordniveau. Am beliebtesten ist der Transport per Laster. Die Bahn gehört zu den Verlierern - und kritisiert die Politik.

In Deutschland wurden im vergangenen Jahr mehr Güter transportiert als je zuvor - vor allem per Lkw auf der Straße. Dagegen verzeichneten Binnenschiffe sowie die Bahn sogar ein Minus, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Mit insgesamt 4,6 Milliarden Tonnen wurden 1,1 Prozent mehr bewegt als 2015. Es ist das vierte Jahr in Folge mit einem Plus. Grund dafür ist der anhaltende Wirtschaftsaufschwung: Deutschland hat 2016 so viel ex- und importiert wie noch nie. Die Straße verzeichnete mit 3,6 Milliarden Tonnen ein Plus von 1,5 Prozent. Die Bahnen wurden dagegen abgehängt: Hier gab es ein Minus von 1,6 Prozent. Vor allem die Dauerkrise bei der Deutsche-Bahn-Tochter DB Cargo wirkte sich aus. Schienen-Verbände machten die Politik verantwortlich: Der Lkw werde systematisch gegenüber der Schiene bevorzugt.

