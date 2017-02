NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street haben sich die Anleger vor dem langen Wochenende zurückgehalten. Die größten Aktienindizes traten nach der jüngsten Rekordjagd am Freitag mehr oder weniger auf der Stelle. Am Montag findet wegen des Presidents Day kein Handel statt.

Der Dow Jones Industrial gab am Freitag um 0,23 Prozent auf 20 571,49 Punkte nach. Für den breiter gefassten S&P 500 ging es um 0,17 Prozent auf 2343,25 Punkte nach unten. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 hingegen rückte um 0,06 Prozent auf 5304,021 Punkte vor./la/he

