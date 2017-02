Berlin (ots) - Die EU-Terminvorschau ist ein Service der Vertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalisten. Sie kündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen Union und des Europäischen Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an. Kurzfristige Änderungen sind möglich.



Montag, 20. Februar



Brüssel: EU-Kommissionspräsident Juncker empfängt US-Vizepräsident Pence



Der neue Vizepräsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Mike Pence, ist zu politischen Gesprächen in Brüssel. Er wird sich u.a. mit dem Präsidenten der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini und EU-Ratspräsident Donald Tusk treffen. Weitere Informationen finden Sie hier http://europa.eu/rapid/press-release_CLDR-17-297_en.htm.



Brüssel: Ratstreffen der Minister für Wettbewerbsfähigkeit



Heute stehen die Themen Binnenmarkt und Industrie auf der Agenda. Der Rat wird sich voraussichtlich auf Regeln zur Verstärkung der Zusammenarbeit beim Verbraucherschutz im Binnenmarkt einigen. Hintergrund sind die Herausforderungen der digitalen Wirtschaft und der Entwicklung des grenzüberschreitenden Einkaufs in der EU. Der Ratsvorsitz wird auch über den aktuellen Stand zur Reform des Systems für die Typgenehmigung und Marktüberwachung von Kraftfahrzeugen berichten. Außerdem werden die Minister darüber beraten, mit welchen Maßnahmen das Innovations- und Wachstumspotential von Start-ups und Scale-ups unterstützt werden kann. Die Basis dafür bildet die Start-up- und Scale-up-Initiative der Kommission. Die Tagesordnung wird auch auf der Homepage http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/compet/2017/02/20-21/ des Rats veröffentlicht.



Brüssel: Treffen der Eurogruppe



Bei dem Treffen werden die Finanzminister der Euro-Zone u.a. eine Bestandsaufnahme der laufenden Umsetzung des makroökonomischen Anpassungsprogramms für Griechenland durchführen, wobei der Schwerpunkt auf den Plänen liegen wird, die darauf gerichtet sind, die zweite Überprüfung des Programms voranzubringen. Überprüfungen werden von den Mitarbeitern der Europäischen Kommission, der Europäischen Zentralbank, des Europäischen Stabilitätsmechanismus und des Internationalen Währungsfonds durchgeführt. Die vollständige Tagesordnung für das Treffen der Eurogruppe kann hier http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/eurogroup/2017/02/20/ eingesehen werden.



Dienstag, 21. Februar



Berlin: EU-Kommissar Avramopoulos beim Europäischen Polizeikongress / Pressestatement mit Bundesinnenminister de Maizière



EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos ist heute zu Besuch in Berlin. Er wird zu bilateralen Gesprächen mit Kanzleramtsminister Peter Altmaier und Bundesinnenminister Thomas de Maizière zusammentreffen. Im Anschluss an ihr Treffen geben Avramopoulos und de Maizière um 11:15 Uhr ein gemeinsames Pressestatement, das voraussichtlich live von EbS http://ots.de/OJGs2 übertragen wird. Weitere Informationen und Anmeldung hier. http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Termine/DE/termin7.html?nn=3314842 Am Morgen hält Kommissar Avramopoulos um 9.30 Uhr eine Eröffnungsrede beim Europäischen Polizeikongress Auch Frontex-Exekutivdirektor Fabrice Leggeri wird daran teilnehmen. Das Programm des Polizeikongresses kann hier http://www.europaeischer-polizeikongress.de/programm/ eingesehen werden.



Berlin: Vortrag und Diskussion über EU-Flüchtlingspolitik mit EU-Kommissar Avramopoulos



Die Konrad-Adenauer-Stiftung lädt ein zur Vortragsveranstaltung "Europäische Flüchtlingspolitik - Errungenschaften und Ziele". Wie haben sich die in den vergangenen 20 Monaten getroffenen Maßnahmen bewährt? Welches sind besonders gelungene Beispiele europäischen Handelns und wo gibt es den größten Nachholbedarf? Welche Antworten kann die EU auf Migrationsursachen geben? EU-Kommissar für Migration, Inneres und Bürgerschaft, Dimitris Avramopoulos, wird um 12 Uhr eine Rede zur Flüchtlingspolitik der EU halten. Anschließend erfolgt eine moderierte Diskussion. Die Veranstaltung wird live unter www.kas.de im Internet übertragen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter http://www.kas.de/wf/de/17.71840/.



München: Pressegespräch mit EU-Kommissionsvertreter Richard Kühnel



Richard Kühnel, Leiter der Vertretung der EU-Kommission in Deutschland, ist im Europaausschuss des Bayerischen Landtags zu Gast. Vorher wird er im Rahmen eines Pressegesprächs der Bayerischen Landtagspresse für Fragen zur Verfügung stehen. Themen sind u.a. die EU-Flüchtlingspolitik (Wie geht es weiter mit Schengen und Dublin?) und die Freihandelspolitik (CETA etc.). Das Pressegespräch findet um 11 Uhr in der Pfalzstube des Landtags statt. Pressekontakt: steffen.schulz@ec.europa.eu



Köln: EU-Koordinator zur Bekämpfung von Muslimfeindlichkeit zu Besuch (bis 22.02.)



David Friggieri, EU-Koordinator zur Bekämpfung von Muslimfeindlichkeit, ist am 21. und 22. Februar in Köln zu Gast, um sich mit muslimischen Gemeinden und Organisationen zu treffen. Die Ernennung von David Friggieri erfolgte im Dezember 2015 als Ergebnis des ersten EU-Kolloquiums zu Grundrechten. Mehr Informationen dazu gibt es hier. http://ots.de/Mf0De



Brüssel: Ratstreffen der Minister für Wirtschaft und Finanzen



Der Rat wird heute die Fortschritte bei der Festlegung der Kriterien und Verfahren für die Erstellung einer EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke prüfen. Außerdem werden die Minister voraussichtlich eine allgemeine Ausrichtung zur Änderung der Richtlinie zur Bekämpfung von Steuervermeidung festlegen. Die Änderung betrifft hybride Gestaltungen mit Drittländern. Das Ratstreffen beinhaltet auch Vorbereitungen für das G20 -Treffen der Finanzminister sowie Haushaltsrichtlinien für 2018. Außerdem wird EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger über die Entlastung des Haushalts 2015 sprechen. Die Tagesordnung für den Rat Wirtschaft und Finanzen kann hier http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/ecofin/2017/02/21/ eingesehen werden.



Mittwoch, 22. Februar



Brüssel: Wöchentliche Kommissionssitzung



Weitere Informationen und eine detaillierte Agenda können vorab hier http://ots.de/CU6Yo abgerufen werden.



Berlin: EU-Kommissionspräsident Juncker trifft Bundeskanzlerin Merkel



Der Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, wird sich um 20 Uhr zu einem Arbeitsessen mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel treffen. Weitere Informationen finden Sie hier http://europa.eu/rapid/press-release_CLDR-17-297_en.htm.



Donnerstag, 23. Februar



Berlin: EU-Parlamentspräsident Tajani trifft u.a. Bundeskanzlerin Merkel (bis 24.2.)



Der neue Präsident des Europäischen Parlaments, Antonio Tajani, ist zu politischen Gesprächen in Berlin. Unter anderem wird Tajani Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundespräsident Joachim Gauck sowie Vertreter der Zivilgesellschaft treffen. Am Freitagnachmittag ist eine Pressekonferenz im Informationsbüro des Europäischen Parlaments geplant, die genaue Uhrzeit steht noch nicht fest. Pressekontakt: Judit Hercegfalvi, Presseattachée, Informationsbüro des Europäischen Parlaments in Deutschland, Email: judit.hercegfalvi@europarl.europa.eu



Berlin: EU-Koordinator zur Bekämpfung von Muslimfeindlichkeit zu Besuch



David Friggieri, EU-Koordinator zur Bekämpfung von Muslimfeindlichkeit, ist am 23. Februar in Berlin zu Gast, um sich mit muslimischen Gemeinden und Organisationen zu treffen. Unter anderem wird er mit Vertretern des Zentralrats der Muslime, des Liberal-Islamischen Bundes sowie des Muslimischen Forums Deutschland sprechen. Die Ernennung von David Friggieri erfolgte im Dezember 2015 als Ergebnis des ersten EU-Kolloquiums zu Grundrechten. Mehr Informationen dazu gibt es hier. http://ots.de/Mf0De



Freitag, 24. Februar



Brüssel: Ratstreffen der Minister für Bildung, Jugend, Kultur und Sport



Die Tagesordnung kann vorab hier http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/calendar/?cc eingesehen werden.



