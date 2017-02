Von Markus Klausen

FRANKFURT (Dow Jones)--Opel-Chef Karl-Thomas Neumann sieht ein mögliches Zusammengehen mit PSA Peugeot Citroen positiv. "Hier eröffnet sich die Chance, einen europäischen Champion zu schaffen und nach 88 Jahren Zugehörigkeit zu GM ein neues erfolgreiches Kapitel unserer Geschichte aufzuschlagen", schrieb der Manager in einem Brief an die Mitarbeiter.

Neumann hatte sich am Mittwoch mit GM-Chefin Marry Barra und dem Opel-Aufsichtsratsvorsitzenden Dan Ammann getroffen und über den potenziellen Deal gesprochen. "Alle Beteiligten verstehen die industrielle Logik hinter der angestrebten Transaktion: Hier würde der zweitgrößte europäische Automobilhersteller entstehen - mit einem Marktanteil von fast 17 Prozent", so Neumann. Der Dialog sei "sehr konstruktiv" gewesen.

Die Bild-Zeitung hatte zuerst über den Brief berichtet; der Inhalt des Schreibens wurde später von Opel bestätigt.

Der Gesamtbetriebsrat und die IG Metall würden in die detaillierte Beurteilung der möglichen Transaktion eng eingebunden, so Neumann in dem Brief. Unter Dach und Fach sei der Deal nicht: "Gewissheiten gibt es immer erst dann, wenn ein Vertragsabschluss erreicht ist. Ob und wann dies der Fall sein wird, kann ich Ihnen heute noch nicht sagen."

February 17, 2017

