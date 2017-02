Mainz (ots) - Woche 08/17 Samstag, 18.02.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.20 Traumstädte Kapstadt - Die afrikanische Verführung



6.05 Revolte der Kinder Soweto nach dem Ende der Apartheid Südafrika 2016



( weiterer Ablauf ab 6.50 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 9.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



( weiterer Ablauf ab 9.35 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 12.35 DDR mobil - Trabi, Wartburg und Ostrennwagen Deutschland 2014



13.20 Damals nach der DDR Aufbruch und Abschied



14.05 Damals nach der DDR Einheitsfrust und Einheitslust



14.50 Damals nach der DDR Flitterwochen und Rosenkrieg



( weiterer Ablauf ab 15.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 16.35 Goodbye DDR Mielke und die Freiheit



( weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 21.40 DDR mobil - Trabi, Wartburg und Ostrennwagen Deutschland 2014



( weiterer Ablauf ab 22.25 Uhr wie vorgesehen )



Woche 08/17 Sonntag, 19.02.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



6.05 Achtung, Camper! Chaos und Beziehungskisten



6.50 Achtung, Camper! Improvisation ist alles



7.35 Italiens Süden Kalabrien, Cilento und Basilikata



( weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 16.40 Geheimnis Mensch Die Zukunft Großbritannien 2014



17.25 Das Geheimnis der Gene Woher wir kommen



18.10 Das Geheimnis der Gene Wohin wir gehen



18.55 Sex in der Steinzeit



19.40 heute-show



( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen ))



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Unsere geheimen Vorfahren - Der Affe in uns



( weiterer Ablauf ab 22.25 Uhr wie vorgesehen )











Woche 08/17 Montag, 20.02.



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:



7.10 Moderne Wunder Erdöl



( weiterer Ablauf ab 7.50 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 10.50 Moderne Wunder: Die stärksten Maschinen der Welt



( weiterer Ablauf ab 11.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 12.00 ZDF-History Der Rote Baron - Manfred von Richthofen Deutschland 2016



12.30 Der Große Krieg Am Abgrund Deutschland 2015



13.15 Der Große Krieg Europas Selbstmord Deutschland 2015



14.00 Der Große Krieg Sieg ohne Sieger Deutschland 2015



14.45 Apokalypse Verdun Blutiger Angriff Frankreich 2016



15.28 Apokalypse Verdun Tödliche Illusion Frankreich 2016



16.15 Moderne Wunder: Die Maginot-Linie



( weiterer Ablauf ab 17.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 3.20 Hitlers Tod Die Kapitulation Deutschland 2011



4.05 Hitler und Ludendorff - Der Gefreite und der General An der Front Deutschland 2014



4.50 Hitler und Ludendorff - Der Gefreite und der General Der totale Krieg Deutschland 2014



OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121