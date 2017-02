Friede, Freude, Eierkuchen im Büro - so scheint es häufig. Doch Kritik muss auch Platz haben, findet Herr K. Nicht nett soll sie sein, sondern konstruktiv. Die richtigen Worte zu finden ist aber nicht immer leicht.

Auf den ersten Blick haben sich in modernen Firmen alle lieb. Auf den zweiten auch. Und für den dritten ist selten Zeit, obwohl Führungskräfte mehr denn je überlegen müssen, wie sie notwendige Kritik noch an Mann oder Frau bringen. Konstruktiv natürlich. Und proaktiv, denn Herr K. hält es jetzt einfach nicht mehr aus, so unfassbar inkompetent ist sein Abteilungsnachwuchs, dieser Generation-Y-Vollhorst namens Lasse, dem er gerade eine Abmahnung schreibt, die schnell an Fahrt gewinnt.

"Lieber Lasse, natürlich finden wir alle dein gesellschaftspolitisches Engagement toll. Allerdings sollte man bei einem Key Account, dessen weitverzweigtes Maschinenbau-Portfolio bis in die Bereiche Zigarettenproduktion und Jachtbau reicht, nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Das Lungenkrebs-Schicksal deines Großonkels war jedenfalls ebenso wenig zielführend für unsere lang vorbereitete Akquise wie deine Bemerkungen über das Auseinanderklaffen von Arm und Reich auf der Welt bzw. die fragwürdige Rolle diverser Oligarchen (und Schiff-Fans) für die Zukunft Russlands."

Herr K. findet das alles noch viel zu nett und schreibt sich in Rage: "Ich kann mich ...

