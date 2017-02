Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag mit Gewinnen aus der Sitzung gegangen und hat damit auch die gesamte Woche im Plus beendet, dies nach einem Auf und Ab über die vergangenen Tage. Am kleinen Verfallstermin waren wie am Vortag Nestlé tonangebend, welche nach einem Übernahmeangebot von Kraft Heinz an Unilever deutlich in die Gewinnzone vorstiessen und damit auch den Gesamtmarkt in die schwarze Zone hievten. Dieser überschritt gar die Marke von 8'500 Punkten.

Trotz des richtungslosen Verlaufs über die Woche, ist die Grundstimmung an den Börsen angesichts der Rekordstände in New York noch immer positiv. Im Hinblick auf die stattlichen Bewertungsniveaus sei jetzt eine deutliche Verbesserung der Unternehmensgewinne gefragt, ansonsten drohten Rückschläge, meinte allerdings ein Händler warnend. In der aktuellen US-Berichtssaison hätten zwar rund zwei Drittel der Unternehmen positiv überrascht, dies sei aber lediglich Durchschnitt. Deshalb sei eine gesunde Portion Skepsis angebracht, denn angesichts der hohen Erwartungen baue sich beachtliches Enttäuschungspotential auf.

Der Swiss Market Index (SMI) legte schliesslich 0,46% auf 8'506,49 Punkte zu. Im Wochenvergleich ergab sich ein Anstieg um 0,6%. Der breite Swiss Performance Index (SPI) zog am Freitag um 0,39% auf 9'308,74 Punkte an, wogegen der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), wegen ...

