Der weltweit führende Chipkarten-Anbieter NID Security gab heute die Ernennung von Niels-Henrik Andersen zum CEO bekannt.

Niels-Henrik Andersen verfügt über mehr als 20 Jahre Vertriebs- und Managementerfahrungen in der Chipkartenbranche.

Er leitete die für Finanzdienstleistungsinstitute zuständige Abteilung bei OT (Oberthur Technologies) in Nordeuropa, genauer gesagt in Dänemark, Norwegen und Island, wo sein Tätigkeitsschwerpunkt auf dem Lösungsgeschäft lag. In dieser Funktion koordinierte er die Einführung der Dual-Interface-Technologie auf dem dänischen Markt und arbeitete zuletzt gemeinsam mit NETS an der Sicherung einer Lösung zum Schutz einer digitalen Bezahlplattform für die skandinavische Region.

Niels-Henrik, der eine Ausbildung im Managementbereich absolviert hat, wird seine Energie, Leidenschaft und Erfahrung in den Dienst von NID Security stellen.

"Ich freue mich auf NID Security und die Kollegen sowie darauf, meinen Beitrag zur spannenden Entwicklung des Unternehmens zu leisten, bei der wir für die Kunden und Mitarbeiter von NID auf der ganzen Welt Mehrwert schaffen können", erklärt Niels-Henrik Andersen.

Über NID Security

NID Security (NIDS), ein Unternehmen von Oberthur Technologies, vermarktet Mehrkomponentenkarten und andere komplexe Karten für den Sicherheits- und Identifizierungssektor. NIDS bietet marktführende Design-, Entwicklungs- und Industrialisierungskompetenzen für innovative Authentifizierungslösungen. Mit über 4 Millionen produzierten Karten ist NIDS weltweit führend in der Herstellung von Display Cards. NID Security besitzt internationale Patente für ein äußerst schonendes Laminierverfahren, bei dem empfindliche elektronische Komponenten in Produkte im Kreditkartenformat oder in anderen Formfaktoren eingebettet werden. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.nidsecurity.com

