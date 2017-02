Frankfurt (ots) - Die Frankfurter Rundschau schreibt zum jüngsten Auftritt von Donald Trump:



Shepard Smith, der Moderator des konservativen und eigentlich Trump-freundlichen Senders Fox News, erklärte im Anschluss an Trumps Pressekonferenz vom Donnerstag: "Es ist verrückt, was wir da jeden Tag sehen, komplett verrückt." Das ist natürlich eine Fake News. Die Wahrheit ist: Nicht es, sondern Donald Trump ist verrückt. Zu den bekanntesten Fake News der jüngeren Geschichte gehören die Fotos von Lastwagen, die der damalige Außenminister der USA, Colin Powell, der Weltöffentlichkeit als Beleg für das irakische Massenvernichtungsprogramm vorstellte. Tun wir also nicht so, als wäre so etwas wie Donald Trump uns noch nie vorgekommen. Zu behaupten, er wäre der erste, bei dem wir an uns diese Mischung aus Faszination und Angst erleben, wäre gelogen. Eine Fake News.



