Der DAX hatte es nicht einfach und so hat er vom Hoch fast 200 Punkte abgegeben. Er hängt weiter am DOW, der zur Zeit bei den Anlegern beliebter ist als die deutschen Unternehmen. Dies liegt sicher auch an der Politik, da die Anleger bei den US-Firmen mehr Gewinn in der Zukunft sehen. Trotz der langen Seitwärtsbewegung beim DAX, ist mein Handelssystem mit 2000 Punkten im Plus. Was wichtiger ist, ...

