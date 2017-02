Arbon (ots) - Arbon, 17. Februar 2017 - Anlässlich der

diesjährigen ordentlichen Generalversammlung vom 28. April 2017

verzichtet Christian Stambach auf seine Wiederwahl in den

Verwaltungsrat.



Christian Stambach, der erstmals 2009 in den Verwaltungsrat der

damaligen AFG Arbonia-Forster-Holding AG gewählt worden war,

begründet seinen Rücktritt: «Nach achtjähriger äusserst spannender

Tätigkeit als Mitglied des Verwaltungsrats sind nun die Weichen für

eine positive Zukunft gestellt. Ich freue mich darauf, der Arbonia

Gruppe in anderer Weise verbunden zu bleiben».



Der Verwaltungsrat und die Konzernleitung danken ihm herzlich für

seinen grossen Einsatz und seine guten Beiträge, die wesentlich zur

Weiterentwicklung der heutigen Arbonia Gruppe beigetragen haben.



Die weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich zur

jährlichen Wiederwahl. Somit wird sich das Gremium voraussichtlich

auf acht Mitglieder verkleinern. Die nächste ordentliche

Generalversammlung findet am Freitag, 28. April 2017, in der Olma

Halle 2.1 in St. Gallen statt.



Weitere Informationen zur Arbonia finden Sie auf der Webseite www.arbonia.com.

www.arbonia.com.



Originaltext: Arbonia AG

Kontakt:

Alexander von Witzleben

Verwaltungsratspräsident und CEO



Fabienne Zürcher

Leiterin Corporate Communications

T +41 71 447 45 54

fabienne.zuercher@arbonia.com