War Serbien im Bosnienkrieg an Massakern und "ethnischen Säuberungen" beteiligt? Der Internationale Gerichtshof sprach das Land im Jahr 2007 frei. Bosnien-Herzegowina möchte das Urteil jetzt wieder anfechten.

Bosnien-Herzegowina wird nach den Worten des bosniakischen Mitglieds im dreiköpfigen Staatspräsidium Antrag auf Revision eines Urteils des Internationalen Gerichtshofes (IGH) zum Bosnienkrieg in den 1990er Jahren einlegen. Der Antrag werde nächste Woche eingereicht, sagte Bakir Izetbegovic am Freitag in Sarajevo. Das Gericht hatte Serbien 2007 von dem Vorwurf freigesprochen, es sei direkt in Morde, Vergewaltigungen und "ethnische Säuberungen" verwickelt ...

