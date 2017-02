Es ist wieder so weit: Heute gegen 21:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit stehen die neuesten COT Daten in den USA an. COT steht dabei für "Commitment of Traders". Dabei handelt es sich um Angaben der Behörden zu der Positionierung der Anleger an den Futures-Märkten der USA. Daraus können sich wertvolle Rückschlüsse ziehen lassen.

Die COT-Daten geben Informationen über die Positionierung von Profis!

...

Den vollständigen Artikel lesen ...