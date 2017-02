Mannheimer Morgen über die Personalpolitik von John Deere Überschrift: Mit Weitsicht Normalerweise sind US-Konzerne bei schlechter laufenden Geschäften schnell mit dem eisernen Besen zugange. Dann werden, ohne Rücksicht auf Verluste sozusagen, Kosten gesenkt - und das heißt in der Regel Arbeitsplätze abgebaut. In Mannheim hat der US-Konzern General Electric mit dem Abbau von mehr als 1000 Stellen gerade ein gutes (schlechtes) Beispiel dafür gegeben, wie man einen ganzen Standort zugrunde richtet. Wenige Kilometer vom Mannheimer GE-Standort entfernt baut der Landmaschinenkonzern John Deere Traktoren. Ein Drittel weniger produziert Auch John Deere hat schon bessere Zeiten erlebt. Derzeit werden rund ein Drittel weniger Traktoren gebaut als im langfristigen Durchschnitt. Doch im Gegensatz zu GE geht der Traktorenhersteller nicht nur sensibler, sondern auch deutlich weitsichtiger mit seiner Mannheimer Belegschaft um. Die stark gesunkene Nachfrage wird unter anderem mit ausgeklügelten Arbeitszeitmodellen aufgefangen. Die wurden vor wenigen Jahren in vier umfangreichen Ergänzungstarifverträgen mit Gewerkschaft und Betriebsrat vereinbart. Es wird auch weiter in Forschung und Entwicklung investiert. Wenn die Märkte wieder anziehen, wofür es momentan einige Anzeichen gibt, dann werden die Mitarbeiter schließlich wieder gebraucht, und die Traktoren sollen auf dem modernsten Stand sein. Markt für Mähdrescher zieht an Wie schnell sich das Geschäft drehen kann, spürt John Deere gerade im Mannheimer Schwesterwerk im rheinland-pfälzischen Zweibrücken und im Werk Bruchsal. Dort zog die Nachfrage nach Mähdreschern an, und Management und Belegschaft müssen zusehen, wie sie das Auftragsvolumen bewältigen. Hätten sie nach klassischer amerikanischer Methode Mitarbeiter entlassen, würden sie nun wieder händeringend neue suchen. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

