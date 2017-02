Zum Auftakt der Münchener Sicherheitskonferenz spricht die Bundesregierung Klartext. Die deutsche Verteidigungsministerin warnt die Trump-Regierung vor Alleingängen. Ein einflussreicher US-Senator macht Europa Mut.

Deutschland hat die neue US-Regierung von Präsident Donald Trump so deutlich wie nie kritisiert und ein klares Bekenntnis zu westlichen Werten eingefordert. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) warnte die USA bei der Münchner Sicherheitskonferenz am Freitag vor "Alleingängen" in der Außenpolitik. Die Trump-Regierung dürfe nicht über "die Köpfe der Partner hinweg" etwa mit Moskau eigene Absprachen treffen.

Von der Leyen wandte sich auch gegen den US-Einreisestopp für einige islamisch geprägte Länder und die von Trump ins Gespräch gebrachte Folter als Verhörmethode gegen Terroristen. Das widerspreche den gemeinsamen Werten der Nato.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erinnerte Washington daran, dass die Stärke der USA durch das transatlantische Militärbündnis gewachsen sei. In Bonn erklärte Außenminister Sigmar Gabriel nach einem Treffen mit seinen Amtskollegen der 20 mächtigsten Industriestaaten (G20), die Lösung globaler Probleme wie Terrorismus und Klimawandel werde "nur gelingen mit Kooperation und ganz sicher nicht mit weiterer Abschottung". Trumps "Amerika zuerst"-Kurs war in München und Bonn das beherrschende Thema.

Der einflussreiche US-Senator John McCain versicherte den Europäern, die USA stünden auch künftig an ihrer Seite. "Ich weiß in Europa und weltweit ist man besorgt darüber, dass die USA die weltweite Führung abgeben ...

