Deutsche Bank nimmt Metro mit 'Hold' wieder auf - Ziel 26 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Metro mit "Hold" und einem Kursziel von 26 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Aufspaltung des Handelskonzerns in einen Lebensmittelspezialisten und einen Elektronikhändler habe die Hauptversammlung zwar genehmigt, die Zahlen zum rsten Geschäftsquartal hätten allerdings enttäuscht, schrieb Analystin Niamh McSherry in einer Studie vom Freitag.

Equinet hebt CTS Eventim auf 'Buy' und Ziel auf 37 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat CTS Eventim nach Zahlen von "Accumulate" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 33 auf 37 Euro angehoben. Das vierte Quartal sei stärker als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Simon Heilmann in einer Studie vom Freitag. Das Ticket-Geschäft sorge für Wachstumsfantasie.

Oddo senkt Medigene auf 'Neutral' und hebt Ziel auf 14 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo Seydler hat Medigene von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 11 auf 14 Euro angehoben. Nach einer starken Kursentwicklung der Biotech-Aktie habe er sein Anlageurteil nun gesenkt, schrieb Analyst Igor Kim in einer Studie vom Freitag. Mit Blick auf die anstehende Jahresbilanz rechnet der Analyst damit, dass die Unternehmensziele erreicht werden.

NordLB hebt Ziel für SAP auf 90 Euro - 'Halten'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für SAP nach Jahreszahlen von 86 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Softwarekonzern habe die unterjährig angehobenen Geschäftsziele erreicht, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer Studie vom Freitag. Zudem lobte er die erhöhten Mittelfristziele, räumte aber ein, dass diese nur erreichbar seien, wenn die geplante deutliche Margensteigerung im Cloud-Geschäft erzielt werden könne.

Exane BNP hebt Ziel für Deutsche Börse auf 95 Euro - 'Outperform'

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für das Papier der Deutschen Börse nach Zahlen von 94 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Börsenbetreiber habe 2016 vollständig im Rahmen seiner Wachstumspläne gelegen, schrieb Analyst Arnaud Giblat in einer Studie vom Freitag. Er ist weiter optimistisch, auch wenn er mit seiner Schätzung für das operative Ergebnis 2017 eher am unteren Ende des Zielkorridors des Unternehmens liegt.

NordLB senkt Ziel für Volkswagen-Vorzüge - 'Verkaufen'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für die Volkswagen-Vorzugsaktien nach Absatzzahlen für Januar von 135 auf 129 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Auslieferungszahlen hätten ohne das schwache China-Geschäft zugelegt, schrieb Analyst Frank Schwope in einer Studie vom Freitag. Sollte die chinesische Regierung die heimische Autoindustrie künftig stärken, dürfte besonders der Wolfsburger Autokonzern darunter leiden.

NordLB hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 27 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Thyssenkrupp nach Zahlen von 26 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Industrie- und Stahlkonzern sei gut ins Geschäftsjahr 2016/17 gestartet, schrieb Analyst Holger Fechner in einer Studie vom Freitag.

Independent hebt Ziel für Allianz auf 170 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Allianz nach Zahlen zum vierten Quartal von 160 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Nettoergebnis des Versicherers habe seine Prognose deutlich übertroffen, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer Studie vom Freitag. Der Experte verwies zudem auf das angekündigte Aktienrückkaufprogramm und erhöhte seine Gewinnschätzungen (EPS) für die Jahre 2017 und 2018. Das Kurspotenzial bleibe aber begrenzt.

Independent hebt Ziel für Henkel auf 123 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Henkel vor Zahlen von 119 auf 123 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Sie rechne mit einer soliden Entwicklung im vierten Quartal, schrieb Analystin Laura Cherdron in einer Studie vom Freitag. Die Expertin rechnet mit einen Umsatzanstieg auf 4,5 Milliarden Euro und mit einer bereinigten operative Gewinnmarge (Ebit-Marge) von 16,8 Prozent. Die für 2016 gesteckten Ziele sollte der Konsumgüterkonzern damit ohne Probleme erreichen können.

Independent Research hebt Ziel für Bayer auf 109 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Bayer vor Zahlen zum vierten Quartal von 107 auf 109 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Umsatz dürfte auf 11,8 Milliarden Euro gestiegen sein, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer Studie vom Freitag. Den Gewinn (bereinigtes EPS) des Pharma- und Chemiekonzerns dürfte marginal auf 1,09 Euro je Aktie gestiegen sein.

