Karlsruhe (ots) - Klotzen statt kleckern: Mit der Ankündigung, einen neuen Offshore-Windpark in der Nordsee zu bauen, untermauert die Karlsruher EnBW, dass sie es ernst meint mit dem Konzernumbau. Erneuerbare Energie ist Trumpf bei den Karlsruhern. Das macht allein die Investitionssumme von 1,8 Milliarden Euro deutlich. Die stemmt der Stromerzeuger zwar gemeinsam mit dem kanadischen Partner Enbridge, die Zahl ist dennoch eine Ansage - an die Konkurrenz und an die eigenen Mitarbeiter.



