Ercom, ein führender Lösungsanbieter für sichere Sprach- und Datenkommunikation, gibt bekannt, dass das Unternehmen von der Groupe Imprimerie Nationale (französischer Branchenführer für sichere ID-Lösungen und Trust Services Operator) ausgewählt wurde.

Die Vereinbarung umfasst die Lieferung und Installation von Cryptobox, der sichersten Datenaustausch- und Collaboration-Lösung.

Als Trust Services Operator stellt die Groupe Imprimerie Nationale schlüsselfertige E-Administration-Plattformen zur Verfügung, die verbesserte digitale öffentliche Serviceleistungen bereithalten, um eine sichere Benutzeridentifizierung und sicheres Management sensitiver Daten zu gewährleisten. Die Groupe Imprimerie Nationale ist ein sicherer Lösungsintegrator für seine Kunden und interne Plattformen, die Lösungen bereithalten, die einfache Anwendbarkeit und hohe Sicherheitsniveaus vereinen.

Die Groupe Imprimerie Nationale hat sich auf der Suche nach einer sicheren Datenlösung für den Austausch vertraulicher Dokumente mit ihren Partnern und Kunden auf einfache, fokussierte und extrem sichere Weise nun im Rahmen eines Auswahlverfahrens für Ercom entschieden.

"Die Ercom Cryptobox wird unseren Anforderungen mit einer starken Datensicherheit beim Austausch zwischen Nutzergeräten und unseren Datenzentren in idealer Weise gerecht. Die Daten werden durch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gesichert. Auf diese Weise werden die Risiken in Zusammenhang mit Datenverlusten oder Datendiebstahl minimiert. Die Lösung ist darüber hinaus bequem auf allen Arten von Geräten, Smartphones, Tablet-PCs und Computern zu installieren und anzuwenden", erklärte Bruno Chappert, Executive Vice President of e-Services and Systems, Groupe Imprimerie Nationale

"Wir sind äußerst erfreut, die Groupe Imprimerie Nationale durch die Sicherung des Informationsaustauschs mit ihren Kunden und Partnern unterstützen zu können. Diese Vereinbarung ist eine großartige Bestätigung für die Bedeutung unserer Vision und die von uns entwickelten Produkte zur Sicherung des Austauschs von Unternehmensdaten mithilfe von Ende-zu-Ende-Verschlüsselungstechnologien und sie ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg, den wachsenden Herausforderungen beim Schutz von Unternehmensdaten gerecht zu werden", so Yannick Dupuch, CEO von Ercom

Besuchen Sie uns auf der MWC, um unsere Lösungen persönlich in Augenschein zu nehmen (Stand Nr. 7J40, 27. Februar 2. März 2017)

Groupe Imprimerie Nationale

Die Groupe Imprimerie Nationale ist weltweit führender Anbieter sicherer ID-Lösungen.

In einer digitalen und mobilen Welt in der die Datensicherheit zu einer zentralen Herausforderung geworden ist, bietet die Groupe Imprimerie Nationale für Regierungsstellen und Unternehmen vielfältige Lösungen auf der Grundlage elektronischer Komponenten mit hoher Wertschöpfung für Finanzinstitute, umfassende Identitätslösungen, einschließlich elektronischer Komponenten, hochmoderne Methoden zur sicheren Authentifizierung von Dokumenten, sichere und kompatible Systeme sowie innovative und effiziente digitale Serviceleistungen und sichere komplexe Druck-Workflow-Lösungen.

www.imprimerienationale.fr

Ercom

Ercom ist ein französisches Unternehmen, das sich auf sichere Kommunikationswege, Geräte und Netzwerke spezialisiert hat. Ercom erstellt zuverlässige, einfache und hochsichere Kommunikationslösungen für Regierungsstellen und Unternehmen in Frankreich und anderen Ländern.

www.ercom.com

