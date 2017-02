Stuttgart (ots) - Die Worte der deutschen Verteidigungsministerin zeigen, dass sich Europa nach dem ersten Schrecken wieder erholt: Dass Ursula von der Leyen so deutliche Kritik an US-Präsident Trump äußern würde, für dessen freundliche Worte gegenüber der Folter und für Kungeleien mit Russland "über die Köpfe der Partner hinweg", das war kaum zu erwarten. Das heißt: Da streiten Gleichberechtigte auf Augenhöhe miteinander im Wissen, dass die gemeinsame Basis stark genug ist, das auszuhalten. Natürlich ist damit noch keine einzige Baustelle geschlossen; in der "Fortentwicklung der Nato", wie sie beide Seiten des Atlantiks fordern, verbergen sich genügend unterschiedliche Weltbilder.



