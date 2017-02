Düsseldorf (ots) - Die Bundesanwaltschaft ermittelt derzeit gegen 16 Tatverdächtige in der Spitzel-Affäre um Deutschlands größten Islamverband Ditib. Das sagte der religionspolitische Sprecher der Grünen, Volker Beck, der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Viele der Verdächtigen, darunter auch Imame des Islamverbands, würden sich bereits nicht mehr in Deutschland befinden, weil sie von der Diyanet vorzeitig abgezogen wurden, sagte Beck. "Die zurückbeorderten Imame entziehen sich in der Türkei aber einem möglichen Strafverfahren in Deutschland. Der Bund müsste also ein Rechtshilfeersuchen an die Türkei stellen. Von Ditib müsste der Innenminister verlangen, dass die Imame in Deutschland für die Ermittlungen zur Verfügung stehen. Dass dies aber auch jemand macht, ist in Anbetracht der derzeitigen politischen Beziehungen zur Türkei - Stichwort Flüchtlingsdeal - mehr als fraglich", sagte Beck der "Rheinischen Post". Die Bundesanwaltschaft wollte die Zahl der 16 Verdächtigen "aus ermittlungstaktischen Gründen" weder bestätigen noch dementieren.



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621