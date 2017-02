Schwarze Schwäne sind landläufig als das bekannt, was im Leben passieren kann, von dem man vorher aber keine Ahnung hat und was man nicht erwartet. 2016 könnte man den massiven Absturz des Ölpreises großzügig als schwarzen Schwan auslegen. Im Lutherjahr 2017 kann man diskutieren, ob politische Wahlen in Europa zu schwarzen Schwänen werden könnten. Den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...