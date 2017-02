Zürich / München - Dem Islamischen Staat (IS) geht bald das Geld aus: Die drei Haupteinnahmequellen der Terrororganisation - Steuern, Öl und Raub - sind allesamt zurückgegangen. Dies zeigt eine gemeinsame Studie des Beratungsunternehmens EY und des International Centre for the Study of Radicalisation (ICSR), die am Wochenende an der Münchner Sicherheitskonferenz Ministern und Sicherheitsberatern vorgestellt wird. Hauptgrund für die finanziellen Probleme ist der Rückgang territorialer Besitzungen. In der Folge sind die Einnahmen um mehr als die Hälfte eingebrochen, seit der IS sich 2014 als Kalifat ausgerufen hat: von ursprünglich bis zu 1,9 Milliarden US-Dollar auf höchstens noch 870 Millionen US-Dollar im Jahr 2016.

Insbesondere die zu Anfang wichtigste Geldquelle ist dramatisch zurückgegangen. Mit den Gebietseroberungen 2014 plünderten die IS-Kämpfer Städte und historische Stätten, beschlagnahmten Besitz und verlangten Geldstrafen von der Bevölkerung. Das brachte 500 Millionen bis eine Milliarde US-Dollar ein. Allerdings versiegt diese Quelle zusehends: 2015 konnte die Organisation auf diese Weise nur noch 200 bis 300 Millionen US-Dollar einnehmen, im vergangenen Jahr sanken die Einnahmen auf 110 bis 190 Millionen US-Dollar.

Die Rückeroberungen von Gebieten durch die internationale Allianz gegen den IS lassen auch die anderen «Geschäftsfelder» der Organisation einbrechen. Die Einnahmen aus Steuern und Abgaben, die 2015 noch mit 400 bis 800 Millionen US-Dollar auf dem Höhepunkt waren, betrugen 2016 nur 200 bis 400 Millionen US-Dollar. Und auch die Ausbeutung von Ölquellen und anderer natürlicher Ressourcen wird der Terrororganisation zunehmend erschwert. So gingen die Einnahmen von bis zu 450 Millionen US-Dollar im Jahr 2014 auf nur noch maximal 250 Millionen US-Dollar im vergangenen Jahr zurück.

«Wenn sich der Trend so fortsetzt, bricht das ‚Geschäftsmodell' des Islamischen Staates bald zusammen», erklärt Dr. Michael Faske, EY-Partner und Leiter des Fraud Investigation & Dispute Services bei EY Schweiz. «Der Terrororganisation ist es nach allen vorliegenden Daten nicht gelungen, ihre Einnahmequellen zu halten oder neue zu erschliessen. Die Gebietsverluste graben dem selbst ausgerufenen Kalifat das Wasser ab. Je kleiner der Islamische Staat wird, umso tiefer sinkt der Kontostand der Terroristen.»

Im Gegensatz zu den meisten terroristischen Organisationen verfügt der IS über eine Bevölkerung, von ...

