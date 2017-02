Nestlé: Tiefgreifende Reinigung

Bei Nestlé (WKN: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350) wird man mit Wohlwollen den Anstieg der Inflation zur Kenntnis genommen haben. Schließlich enttäuschten die Schweizer zuletzt auch aufgrund des Preisdrucks ein ums andere Mal beim Thema Wachstum. So auch in 2016. Jetzt sollen Kosteneinsparungen und mögliche Verkäufe nicht strategischer Geschäftsteile helfen.

Im Vorjahr lagen die Umsatzerlöse bei 89,5 Mrd. CHF. Organisch konnte der weltgrößte Nahrungsmittelhersteller um 3,2 Prozent wachsen. In den vergangenen Jahren hatte man sich noch ein durchschnittliches jährliches Wachstum in Höhe von 5 bis 6 Prozent vorgenommen. Für 2017 wird gerade einmal ein Plus von 2 bis 4 Prozent in Aussicht gestellt. Bis zum Ende dieses Jahrzehnts soll die Wachstumsraten jedoch wieder im mittleren einstelligen Prozentbereich liegen. Darüber hinaus soll kräftig gespart werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...