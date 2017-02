Gestoppte bzw. gedrehte Serien: 3M -0,25% auf 182,95, davor 10 Tage im Plus (5,3% Zuwachs von 174,18 auf 183,41), RWE -0,26% auf 13,22, davor 8 Tage im Plus (10,6% Zuwachs von 11,98 auf 13,26), TECDAX -0,13% auf 1888,13, davor 8 Tage im Plus (3,3% Zuwachs von 1830,21 auf 1890,62), General Electric -0,26% auf 30,37, davor 6 Tage im Plus (3,47% Zuwachs von 29,43 auf 30,45), VIG -0,88% auf 23,04, davor 6 Tage im Plus (3,54% Zuwachs von 22,45 auf 23,25), Andritz -1,38% auf 50,65, davor 6 Tage im Plus (3,84% Zuwachs von 49,46 auf 51,36), RHI -3,21% auf 23,35, davor 6 Tage im Plus (6,23% Zuwachs von 22,71 auf 24,12), Deutsche Post -0,28% auf 31,895, davor 6 Tage im Plus (3,85% Zuwachs von 30,8 auf 31,98), ATX -0,47% auf 2798,27, davor 6 Tage im Plus (3,89% Zuwachs von 2706,11 auf 2811,35),...

