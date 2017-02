Tagesgewinner war am Freitag Biofrontera mit 7,93% auf 4,53 (565% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 16,48%) vor Dr. Bock Industries mit 7,89% auf 10,25 (3% Vol.; 1W 7,89%) und Tomorrow Focus mit 6,76% auf 2,60 (389% Vol.; 1W 8,54%). Die Tagesverlierer: SolarWorld mit -7,61% auf 3,40 (22% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -9,81%), TTM Technologies, Inc. mit -4,41% auf 16,69 (153% Vol.; 1W -0,36%), Medigene mit -3,46% auf 12,82 (70% Vol.; 1W -3,57%) Die höchsten Tagesumsätze hatten GlaxoSmithKline (46031,41 Mio.), HSBC Holdings (38553,52) und BP Plc (29256,86). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2017er-Tagesschnitt gab es bei Ibiden Co.Ltd (2041%), Constantin Medien (735%) und Biofrontera (565%). Die beste Aktie in der...

