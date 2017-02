Palantir ist Spezialist für Daten und schon jetzt ein Mythos: Der Chef ist Philosoph, größter Kunde die CIA. Sind sie deshalb gut oder böse? Darüber rätselt das ganze Silicon Valley. Nun will Palantir nach Deutschland.

Alex Karp nimmt eine Pose wie aus einem Jackie-Chan Film ein: Der Arm gestreckt, die Finger formen eine Kralle, das ganze Gewicht lastet auf seinem hinteren Bein. Langsam verlagert er seinen Gewicht, dreht seinen Oberkörper, die Arme führt er mit. Morgenroutine bei Palantir. Jeden Tag trainiert Alex Karp Thai Chi.

Er gibt seine Körperspannung auf, um seine Gäste zu begrüßen. Hier, im kleinen Innenhof der Palantir-Zentrale in Palo Alto treffen zwei Geschäftspartner aufeinander, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Der gesamte Vorstand des Darmstädter Pharmakonzern Merck steht mit gekämmten Haaren und Anzug vor Karp und mustert ihn interessiert. Der Mann mit dem krausen, grauen Lockenkopf in der engen Trainingsjacke grinst gut gelaunt. "Ich zieh mir nur schnell etwas businessmäßiges an, dann sprechen wir gleich", sagt Karp und geht wieder in Pose.

Gemeinsam mit Palantir will Merck die medizinische Forschung verbessern, deshalb sind die Vorstände nach Palo Alto ins Silicon Valley gereist. Palantir kann etwas, was sonst auf dieser Welt noch kaum jemand beherrscht: Einen Ozean aus Daten sortieren. Die Software des Unternehmens macht Muster in Datenmengen sichtbar, und findet so Verbindungen, die ein Mensch nur durch Zufall entdecken könnte.

Palantir, sagen viele, ist deshalb eins der mächtigsten Werkzeuge der Welt.

Dieses Werkzeug wird bisher eingesetzt, um Finanzbetrüger zu entdecken, Kinderschänder zu enttarnen, und auch um für die CIA Terroristen zu finden. Über Palantir kursieren viele Gerüchte, das bekannteste: Durch ihre Algorithmen soll es der CIA gelungen sein, Osama bin Laden aufzuspüren und zu töten.

Spätestens seit dem kennt das Silicon Valley nur noch eine Frage: Ist Palantir gut oder böse? Sind sie Jedis oder stehen sie auf der dunklen Seite der Macht? Gandalf oder Sauron? Zu einer Antwort sind die meisten bisher noch nicht gekommen. Nur eins ist sicher: Palantir gilt als nächstes Wunder aus dem Silicon Valley. Und sie kommen nach Deutschland.

"Wir wollen das wichtigste Unternehmen der Welt aufbauen ", hat Alex Karp einmal verkündet. Für Palantir ist der Mann mit den markanten Gesichtszügen so etwas wie Geschäftsführer und Guru zugleich. Karp interessiert sich für Kampfsport, für Marxismus, für Ethik. Er ist derjenige, der Palantir, diesem mächtigen Werkzeug, Intellekt und Moral verleihen soll. Und er hat es geschafft, einen Mythos rund um sein Werk zu kreieren.

Das Unternehmen gilt als äußerst verschwiegen, Sicherheitskräfte überwachen die Etagen, jede zweite Tür lässt sich nur mit Personalausweis öffnen. Doch nun öffnet Palantir seine Türen, zumindest einen Spalt breit.

Der Grund dafür ist einfach: Palantir ist bereit für die nächste Stufe. Das Unternehmen braucht mehr Geld, und deshalb auch mehr kommerzielle Kunden - so wie Merck. Die WirtschaftsWoche hat den Merck-Vorstand auf eigene Kosten ins Silicon Valley begleitet, um dort mehr über die Geschäfte der Datenspezialisten zu erfahren.

Beste Verbindungen zu Trump

Karp führt Palantir von Beginn an, er hat aus dem Start-up eines der seltenen Einhörner gemacht, die mittlerweile Milliarden wert sind. In der letzten Investmentrunde 2015 kam Palantir auf eine Bewertung von stolzen 20 Milliarden Dollar. Und es gibt einige, die Ihnen noch viel mehr zutrauen.

Zum Beispiel US-Präsident Donald Trump. Vor seiner Vereidigung traf sich der Milliardär mit einer Reihe Gleichgestellten aus dem Silicon Valley. Apple-Chef Tim Cook saß am Tisch, genauso wie Amazon-Chef Jeff Bezos und Tesla-Chef Elon Musk. Und neben ihnen Alex Karp. Das überraschte schon alleine deshalb, weil Palantir nur einen Bruchteil des Werts von Internetgiganten wie Amazon oder Google hat.

Der Mann, der dieses Treffen mit Trump möglich machte, trägt nur weiter zu dem Mythos um Palantir bei: Es ist Peter Thiel, ein Deutscher, der als Gründer des Zahlungsdienstes PayPal zu den Legenden des Silicon Valley gehört. Thiel ist berühmt für seinen Riecher, er hat als erster bei Facebook investiert. Mittlerweile ist er auch als konservativer Einzelgänger im Tal der Weltverbesserer bekannt.

Doch diese politische Einstellung brachte Thiel und Karp zusammen. Die beiden lernten sich in der Eliteuniversität Stanford kennen, wo sie nicht weit entfernt voneinander auf dem Campus wohnten. Beide fühlten sich als Außenseiter. Thiel, der Konservative, und Karp, der Neokommunist. "Wir haben eine lange Geschichte darin, in politischen Dingen nicht einer Meinung zu sein und sind trotzdem immer Freunde geblieben", sagt Karp. Und das seit 27 Jahren.

Die Idee zu Palantir stammt von Thiel. Der wollte eine Möglichkeit finden, bei seinem Zahlungsdienst Paypal Betrüger aufzuspüren. Einen Algorithmus, der in einem Meer aus Überweisungen diejenigen findet, die verdächtig erscheinen. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 ging Thiel auf, dass sich auf mit ähnlichen Methoden auch Terroristen aufspüren lassen können. 2004 gründete Thiel mit Mitstreitern aus seiner Paypal-Zeit deshalb Palantir. Noch im selben Jahr holte er Karp als leitende Figur und Gewissen des Unternehmens hinzu.

Doch erst durch die CIA erhielt Palantir die erste große Chance. Der amerikanische Geheimdienst war der erste externe Geldgeber und ist über seine Startup-Schmiede In-Q-Tel in das Unternehmen investiert. Heute zählen neben Thiels Founders Fund auch Yelp-Gründer Jeremy Stoppelmann oder der malaysische Staatsfonds zu den Investoren. Insgesamt soll Palantir mittlerweile über 2,5 Milliarden Dollar eingesammelt haben.

Bis heute ist die CIA der wichtigste Kunde. Für den Geheimdienst überwacht das Unternehmen Terroristen in Echtzeit. Es fügt Daten aus Finanztransaktionen, Telefongesprächen, und sozialen Netzwerken zusammen, erstellt ...

