Centrotec profitiert von neuen Investitionen am deutschen Heizungsmarkt und JP Morgan Chase bleibt nach 33 Prozent Gewinn weiterhin attraktiv. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp: Centrotec - Steigende Ölpreise heizen das Geschäft wieder an

Mit 575 Millionen Euro hat der Heizungs- und Klimatechniker Centrotec Sustainable 2016 einen Rekordumsatz erzielt, plus 4,5 Prozent. In diesem Jahr steuert das Familienunternehmen aus dem sauerländischen Brilon (53 Prozent der Anteile sind im Besitz der Gründerfamilie Krass) auf fast 600 Millionen Euro Geschäftsvolumen. Daran gemessen sind 285 Millionen Euro Börsenwert nicht viel - zumal allein in der Bilanz 230 Millionen Euro Eigenkapital stecken.

Eine besondere Chance für Centrotec besteht in diesem Jahr durch anziehende Notierungen für Öl und Gas. Damit könnte sich der Investitionsstau lösen, in dem vor allem der deutsche Heizungsmarkt steckt, das Kerngeschäft von Centrotec. Hier trug zuletzt nur die internationale Expansion - seit April 2016 auch mit eigener Vertretung in China - zu einem marginalen Wachstum bei.

Deutlich stärker können derzeit die kleineren Sparten zulegen: Lüftungssysteme und Ablufttechnik werden vom lebhaften Baugeschäft beflügelt; im Geschäftsbereich Medizintechnik erzielt Centrotec mit spezialisierten Produkten (Blutmischwaagen, Drainagesysteme) gute Renditen von knapp zehn Prozent vor Zinsen und Steuern. Investitionen in neue Produkte und der Ausbau des internationalen Vertriebs dürften die Erträge in diesem Jahr dämpfen, die zuletzt günstigen Materialkosten sollten das teilweise ausgleichen. Nach einem womöglich nur leichten Anstieg 2017 könnten die Gewinne von 2018 an wieder stärker zulegen. Darauf zu setzen sollte sich schon jetzt lohnen.

Aktientipp: United Internet - Lohnende Dienste mit Börsenfantasie

Die Übernahme des Dienstleisters Strato ist für United Internet ein Meilenstein. Der Internetkonzern baut damit das zukunftsträchtige Geschäft mit Webhosting aus. Das sind Dienstleistungen rund um das Internet, etwa die Betreuung von Internetadressen, die Bereitstellung von Onlinespeichern, das Geschäft mit Servern oder Internetshops. Strato holte 2016 aus 127 Millionen Euro Umsatz einen operativen Gewinn von 48,5 Millionen Euro. Dieser Gewinn kommt von 2017 an United Internet zugute und liftet so die Konzernmarge, die bisher deutlich niedriger lag.

Eine Einnahmechance kommt dazu. Wenn im ersten Halbjahr 2017 der Deal über die Bühne geht, soll Strato mit dem eigenen Geschäftsbereich Applikationen (Webhosting, Cloudgeschäft) in einer Dachgesellschaft zusammengefasst werden. Als zusätzlicher Partner ist mit einem Drittel der Finanzinvestor Warburg Pincus dabei, den Ex-Telekom-Chef René Obermann führt. Die Webhosting-Holding könnte dann an die Börse gebracht werden. United Internet rechnet dabei mit einer Bewertung von rund 2,5 Milliarden Euro.

Auch das Stammgeschäft, Festnetz- und Mobilfunkdienstleistungen, entwickelt sich gut. Mit 8,5 Millionen Kunden und Marken wie GMX, Web.de, 1&1 gehört United Internet zu den führenden Unternehmen der Branche. Ableger Versatel verfügt über ein eigenes Glasfasernetz von 41 000 Kilometern. Das Beratungsunternehmen Arthur D. Little rechnet damit, dass der Internetmarkt in Deutschland jährlich um zwölf Prozent zulegt. Ein Dämpfer war bisher die achtprozentige Beteiligung am Start-up-Unternehmen Rocket Internet. Im Jahresverlauf führte das zu mehr als 250 Millionen Euro Abschreibungen. Nachdem die Rocket-Aktie sich zuletzt aber wieder erholt hat, könnte diese Belastung 2017 entfallen.

Rückblick JP Morgan Chase

Rückblick: JP Morgan Chase - Spekulation auf Entfesselung

Die unmittelbar vor der amerikanischen Präsidentenwahl empfohlene Aktie der US-Großbank JP Morgan Chase konnte wie erhofft von der Aussicht auf höhere Zinsen profitieren. Für Euro-Anleger steht bis dato ein Drittel Kursplus zu Buche.

An Gewinnmitnahmen ist noch niemand verarmt. Wer schnell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...