Osnabrück (ots) - Zahl rechter Straftaten in Niedersachsen erneut gestiegen



Grüne: Es haben sich Nazistrukturen im Land etabliert



Osnabrück. Die Zahl rechter Straftaten in Niedersachsen ist 2016 erneut gestiegen. Laut "Neuer Osnabrücker Zeitung" (Samstag) verzeichnete die Polizei 1622 Delikte mit einem mutmaßlich rechten Hintergrund. 2015 seien es mit insgesamt 1615 noch etwas weniger gewesen. Julia Willie Hamburg, Sprecherin der Grünen für Antifaschismus, zeigte sich angesichts des hohen Niveaus in den vergangenen beiden Jahren besorgt. Sie sagte dem Blatt: "Offensichtlich haben sich Nazistrukturen in Niedersachsen in den letzten zwei Jahren organisiert." Dagegen müsse entschieden vorgegangen werden, um sie nicht weiter erstarken zu lassen, so Hamburg. 2014 registrierten die Behörden noch 1124 rechte Straftaten, die von Hakenkreuzschmierereien bis hin zu Gewalt gegen Ausländer reichen.



Die meisten derartigen Delikte ereigneten sich laut "NOZ" im vergangenen Jahr in Braunschweig (145) gefolgt von Stadt Hannover (141) und Region Hannover (139). Grünen-Politikerin Hamburg verwies auf eine mobile Opferberatung, die zum Jahresbeginn ihre Arbeit aufgenommen habe und bald in Niedersachsen unterwegs sein werde. "Der Schritt ist wichtig, um auch die Dunkelziffer auszuleuchten und den vielen Opfern in Niedersachsen eine Stimme zu geben", so Hamburg.



