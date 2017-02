Die Techelite protestiert gegen Trump. Doch die Angst geht um, Palantir, Google und Co. könnten bald die Werkzeuge zur Überwachung liefern. Ihre Nähe zur Macht ist beunruhigend.

Die Menschen vor dem Backsteingebäude laufen im Kreis, sie halten Regenschirme und Protestschilder in die Höhe. "Menschen! Über! Gewinne!", rufen sie laut, immer wieder. "Macht es besser", haben sie auf ihre Schilder geschrieben. "Sagt Nein zu Trump", steht in roter Schrift auf einem anderen. Das Schild ist in eine dünne Folie gehüllt, ein schwacher Schutz vor dem Regen. Auch viele der etwa 50 Demonstranten haben sich in Regenponchos gehüllt. Das ist bemerkenswert in mehrfacher Hinsicht: Es regnet selten im Silicon Valley. Und wenn es so ist, bleiben die meisten Kalifornier lieber drinnen.

Nun aber hat Misstrauen sie auf die Straße getrieben. Denn das Backsteingebäude, vor dem sie hier protestieren, gehört Palantir, einem der geheimnisvollsten Unternehmen der Welt. Es analysiert Daten, und das vermeintlich besser als jeder andere. Das Unternehmen, gegründet vom Facebook-Investor und Trump-Freund Peter Thiel, finanziert vom US-Geheimdienst CIA, ist schon heute 20 Milliarden Dollar wert. Palantirs Algorithmen gehören zu den mächtigsten Werkzeugen im Digitalzeitalter. Mit ihrer Hilfe findet Palantir etwa Finanzbetrüger und Terroristen. Ein verbreitetes Gerücht lautet: Osama bin Laden sollen die US-Geheimdienste mit der Software von Palantir aufgestöbert haben.

Die Protestierenden haben nun Angst, dieses Palantir könnte seine Fähigkeiten, nicht mehr nur gegen die Feinde der USA, sondern auch gegen die eigene Bevölkerung einsetzen. Sie malen sich ein Szenario aus: Was wäre, wenn Palantir seine Fähigkeiten auch gegen dei eigene Bevölkerung einsetzen würde? Zum Beispiel, um für Präsident Donald Trump ein Überwachungsregister für Muslime zu erschaffen? "Wir würden so etwas nicht tun", stellt Finanzier Thiel zwar öffentlich klar. Doch wie glaubwürdig ist dieses Versprechen bei einem Unternehmen, das erst durch die Zusammenarbeit mit Sicherheitsbehörden groß und mächtig wurde?

Es ist die Glaubensfrage der Techwelt in diesen Tagen: Wie hältst du es mit der neuen US-Regierung, die sich so offensichtlich berufen fühlt, ihr Land auch mit Mitteln zu schützen, die für einen demokratischen Rechtsstaat bisher undenkbar schienen? Ein moralisches Dilemma unbekannten Ausmaßes bahnt sich an für die Techelite, die sich so gerne als Weltenretter inszeniert. Doch der neue Präsident rüttelt am Selbstverständnis, seine Politik widerspricht den libertären Werten, die hier alle vereint. Ausgesprochen wird offiziell nichts, eher hinter der Hand beschworen, sich und den Firmenwerten stets treu zu bleiben.

Aber galt hier nicht schon immer mehr als anderswo sonst: Business is Business, egal, mit wem? Was also tun, wenn der Präsident von den Techmogulen verlangt, dass sie ihm ihre Daten zuliefern, damit er Gegner seiner Politik oder Opfer seiner Einwanderungsgesetze überwacht? Was, wenn Trump alle Einreisenden per Datenanalyse durchleuchten will?

Die Techkonzerne haben Instrumente geschaffen, die in den Händen eines Präsidenten vom Schlage Donald Trumps einen Überwachungsstaat Orwell'schen Ausmaßes schaffen könnten. Widerstehen die Palantirs, Googles oder Facebooks dieser Welt nun der Versuchung, sich mit der Regierung Trump einzulassen und diese Instrumente in seinem Sinne zu nutzen?

Ob bei Google, Facebook oder Tesla - im Moment dominiert im Valley die Empörung gegen Trump, vor allem über den Einreisestopp für Staatsangehörige aus sieben muslimisch geprägten Ländern. Google-Mitgründer Sergey Brin, als Kind aus der Sowjetunion eingewandert, tauchte persönlich am Flughafen in San Francisco auf, um Flüchtlingen beizustehen. Das Valley lebt vom Zuzug ausländischer Talente, Apple-Schöpfer Steve Jobs' Vater etwa flüchtete einst aus Syrien.

Ohne Visa-Programm gehen die Lichter aus

Das Aufbegehren hat viel mit Moral zu tun. Vor allem aber geht es auch ums Geschäft. Stoppt Trump, wie befürchtet, demnächst auch das Visa-Programm für hoch Qualifizierte aus dem Ausland, gehen im Valley bei vielen Unternehmen einfach die Lichter aus.

Fast 130 Techkonzerne haben sich deshalb zu einer einmaligen Aktion vereinigt, darunter Größen wie Apple, Google oder Microsoft. Gemeinsam veröffentlichten sie eine juristische Stellungnahme, um Trumps Dekret endgültig zu stoppen. Andere - wie IBM oder Cisco - haben sich bis heute nicht beteiligt.

Auch Palantir nicht.

Das Hauptquartier wirkt bunt wie die anderen Techzentralen; in den Büroecken verstecken sich bunte Sofas und Kuscheltiere, es gibt Kaffeeküchen mit Kühlschränken voller Energydrinks und Gratissnacks. Und doch ist vieles anders hier: Sicherheitskräfte überwachen die Etagen, jede zweite Tür lässt sich nur mit Ausweis öffnen.

Denn Palantir kann etwas, was sonst auf dieser Welt noch kaum jemand so gut beherrscht: einen Ozean aus Daten sortieren, dabei Muster in riesigen Datenmengen sichtbar machen und so Verbindungen und Kausalitäten ...

