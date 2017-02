Raus aus der EU: Das wollen viele Briten nicht. Nach dem Brexit-Votum steigt die Zahl der Einbürgerungen in Deutschland. Die neue Heimat hat Vorteile - auch wenn sich mancher beim Teetrinken mit Freunden noch umstellen muss.

Der Brexit kommt: Das war für viele der 106 000 in Deutschland lebenden Briten ein Schock. Seit dem Referendum im Juni 2016 wollen deutlich mehr Briten einen deutschen Pass haben als vorher. Damit sichern sie sich die Vorteile eines EU-Bürgers, egal, wie hart der Ausstieg ihres Heimatlandes aus der EU wird. Bundesweite Zahlen zu den Einbürgerungen gibt es noch nicht. Aber der Trend ist klar.

Einige Beispiele aus den Behörden: Im international geprägten Heidelberg wurden vergangenes Jahr 44 Briten eingebürgert. Im Jahr davor gab es keinen einzigen Antrag. Im traditionell England verbundenen Hamburg kletterte die Zahl von 47 auf 124.

In München stellten seit dem Brexit-Votum bis Ende Januar 144 Briten einen Antrag für die deutsche Staatsbürgerschaft. Das waren fast sechs mal so viele wie im Vorjahreszeitraum. In Berlin-Mitte wollten 60 Briten Deutsche werden, 2015 waren es noch 7.

Das Deutschland-Bild im Königreich hat sich spätestens seit der Fußball-WM 2006 deutlich gewandelt. Nazi-Witze sind seltener geworden. Besonders Berlin gilt bei jungen Briten als cool und deutlich günstiger als die Insel. Deutsche Weihnachtsmärkte sind ein Export-Schlager. In London kann man am Stand von "Herman ...

