Nach Forderungen der USA, mehr Geld für Rüstung auszugeben will Bundeskanzlerin Angela Merkel den Verteidigungsetat erheben - zumindest ein wenig. Die US-Regierung bekennt sich unterdessen "fest zur Nato".

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will den US-amerikanischen Forderungen nach einer massiven Steigerung der Verteidigungsausgaben bedingt nachkommen. Merkel bekannte sich am Samstag bei der Sicherheitskonferenz in München zu dem Nato-Ziel, spätestens im Jahr 2024 mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung auszugeben. "Wir werden alle Anstrengungen unternehmen, wir fühlen uns diesem Ziel verpflichtet", sagte sie. ...

