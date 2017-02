In der Länder-Tarifrunde ist ein guter Kompromiss gelungen. Doch die Gewerkschaften stehen vor schwieriger Erklärungsarbeit. Ein Kommentar.

Hat Niedersachsens Finanzminister Peter-Jürgen Schneider, der erstmals Verhandlungsführer für die Länder war, sich über den Tisch ziehen lassen? Es muss auf jeden Fall stutzig machen, wenn Verdi-Chef Frank Bsirske von Verhandlungen in sachlicher und konstruktiver Atmosphäre schwärmt, die so gerne Schule machen dürfen. War da einer zu weich, weil er vor den Landtagswahlen in drei Bundesländern weitere Streiks der öffentlich Bediensteten fürchtete?

Auf der anderen Seite muss sich Verdi in den sozialen Netzwerken von einem selbsternannten "Schulz-Fan" kritisieren lassen. Zwei Prozent mehr Geld für 2017 bei einer Inflationsrate von 1,9 Prozent im Januar - macht ein Reallohnplus von 0,1 Prozent. "Ihr habt eine tolle Gewerkschaft", schimpft der Anhänger des designierten SPD-Kanzlerkandidaten, der sich für kräftige Lohnerhöhungen stark gemacht hat. Wurden hier also nicht eher Verdi und der Beamtenbund, die ursprünglich sechs Prozent für ein Jahr gefordert hatten, über den Tisch gezogen?

Tatsächlich waren die 15 Länder - Hessen verhandelt separat - in dieser Runde in einer so schwachen Verhandlungsposition wie schon lange nicht mehr. Der starke Staat feiert gerade eine Renaissance. Da gönnen die Bürger Polizisten oder Lehrern, die täglich den Kopf hinhalten, gerne ein paar Euro mehr. Hinzu kommt: In einem Wahljahr macht es sich nicht gut, wenn Gewerkschafter mit roten Fahnen und Trillerpfeifen zu oft in den Fernsehnachrichten auftauchen. Und schließlich: Die Länder haben das vergangene Haushaltsjahr ...

