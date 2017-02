In der Wochensicht ist vorne: Silberbarren (1000g) 2,18% vor Silber Philharmoniker 1/1 2,12%, Gold Krugerrand 1/1 1,3%, Gold Känguru 1/1 1,29%, Gold Maple Leaf 1/1 1,29%, Gold Philharmoniker 1/1 1,29%, Goldbarren (250g, philoro) 1,29%, Goldbarren (1000g, philoro) 1,28%, Goldbarren (1oz, philoro) 1,26% und Goldbarren (100g, philoro) 1,25%. In der Monatssicht ist vorne: Silberbarren (1000g) 5,65% vor Silber Philharmoniker 1/1 5,49% , Gold Krugerrand 1/1 2,56% , Gold Maple Leaf 1/1 2,26% , Gold Philharmoniker 1/1 2,26% , Goldbarren (1oz, philoro) 2,2% , Goldbarren (1000g, philoro) 2,19% , Gold Känguru 1/1 2,15% , Goldbarren (250g, philoro) 2,06% und Goldbarren (100g, philoro) 2,02% . Weitere Highlights: Goldbarren (250g, philoro) ist nun 5 Tage im Plus (1,29% Zuwachs von 9329...

