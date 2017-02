Düsseldorf (ots) - Die Union hat im Streit über die Begrenzung von Managergehältern ihre Kritik an der SPD verschärft. "Bevor sich die SPD zum großen Kritiker der Managergehälter aufschwingt, sollte sie sich an die eigene Nase fassen", sagte CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Es sind ja gerade die SPD-Leute im VW-Aufsichtsrat, die millionenschwere Abfindungen durchwinken", sagte Hasselfeldt. Zwölf Millionen Euro Abfindung plus zusätzlich 8000 Euro Rente für 13 Monate Arbeit von Ex-VW-Vorstand Christine Hohmann-Dennhardt seien "absolut skandalös", sagte Hasselfeldt.



