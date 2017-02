Mainz (ots) -



Mit viel Spannung erwartet wurde die Besetzungsliste der Fernsehfastnachtssendung "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht". Jetzt hat die Redaktion des in diesem Jahr federführenden SWR die Beteiligten bekanntgegeben, die am 24. Februar, 20:15 Uhr live im Ersten auf der Bühne des Kurfürstlichen Schlosses zu Mainz stehen werden. Bereits zuvor schon gesetzt war Andreas Schmitt als Sitzungspräsident.



Der Blick auf die Besetzungsliste zeigt: Mit Hans-Peter Betz (Guddi Gutenberg), Erhard Grom (Protokoll) und Lars Reichow (Anchorman der Fastnachtsthemen im Elften) legt die SWR-Redaktion viel Gewicht auf die politisch-literarische Fastnacht - zumal Andreas Schmitt als "Obermessdiener" neben seinen Kokolores-Einlagen ebenfalls für manch klares Wort Richtung Politik gut ist.



Thomas Becker und Frank Brunswig, Alexander Leber, Martin Heininger und Christian Schier, Detlev Schönauer sowie Jürgen Wiesmann sorgen für den typischen Meenzer Kokolores. Den musikalischen Reigen eröffnet Thorsten Ranzenberger, Andy Ost wird als "Fastnachtssänger" aktuelle Hits der Charts persiflieren. Und die Mainzer Hofsänger setzen mit ihrem "Potpourri" und dem "Finale" wieder das ab-schließende Highlight. Die Kapelle stellt der GCV mit den "Synkopers". Die Tanzeinlagen kommen vom MCV, der das Ballett des TSV Schott entsendet.



"Kokolores, Tanz, Musik und politisch-literarischer Vortrag - aus jeder Sparte die Besten", freuen sich die beiden verantwortlichen SWR-Redakteure Günther Dudek und Norbert Christ über die Auswahl an Aktiven aus den vier beteiligten Fastnachtskorporationen Mainzer Carneval-Verein (MCV), Mainzer Carneval-Club (MCC), Gonsenheimer Carneval-Verein (GCV) und Karneval-Club Kastel (KCK). Trotzdem habe man noch lange an der Dramaturgie der rund dreieinhalbstündigen Livesendung gefeilt. "In jedem Fall geht am Freitag ein Programm über die Bühne, das man so noch nicht gesehen hat."



Ihr Ziel sei es, so die beiden Redakteure, die Tradition der Mainzer Saalfastnacht mit modernen Elementen zu kombinieren. Dazu gehörten auf der einen Seite "Zutaten" wie das Komitee, das Ballett und die Büttenredner. Auf der anderen Seite setze man auf Beiträge, die sich an Präsentationsformen der Comedy orientieren. Wie gewohnt wird es auch wieder den einen oder anderen Programmpunkt geben, der so nur in der Fernsehsitzung zu sehen ist. "Wir erhalten so einen Mehrwert, den auch der Zuschauer am Bildschirm in jedem Falle mitnimmt."



Mitwirkendenliste "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" (in alphabetischer Reihenfolge)



Sitzungspräsident: Andreas Schmitt



Kapelle: Synkopers (Leitung: Wolfgang Becker)



Politikvortrag: Hans-Peter Betz ("Guddi Gutenberg") / Erhard Grom ("Protokoller") / Lars Reichow ("Anchorman der Fastnachtsthemen im Elften")



Kokolores: Thomas Becker und Frank Brunswig ("Der Bruder von Trump") / Martin Heininger und Christian Schier ("Fastnachtsposse") / Alexander Leber ("Der Polizist") / Andreas Schmitt ("Obermessdiener") / Detlev Schönauer ("Ein Mainzer Lehrer") / Jürgen Wiesmann ("Ernst Lustig")



Musik: Mainzer Hofsänger ("Potpourri") / Andy Ost ("Fastnachtssänger") / Thorsten Ranzenberger ("Ich wär so gern en Schwellkoppträger")



Tanz: MCV-Ballett - TSV Schott



