Leibstadt AG (awp/sda) - Kurz nach Inbetriebnahme ist das AKW Leibstadt in der Nacht auf Samstag wieder abgeschaltet worden. Grund war eine Fehlfunktion in der Abgasanlage im nicht-nuklearen Bereich. Eine Gefährdung für Mensch und Umwelt gab es nicht. Das Werk war erst am Freitagabend nach einem halbjährigen Stillstand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...