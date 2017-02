Nach den Falschmeldung einer angeblichen Vergewaltigung durch Bundeswehrsoldaten in Litauen warnt auch Estland vor gezielten Propagandaangriffen aus Moskau. Der Kreml reagiere so auf die Nato-Präsenz in Osteuropa.

Die osteuropäischen Nato-Staaten müssen sich nach Ansicht des estnischen Außenministers Sven Mikser auf russische Destabilisierungsversuche einstellen. "Wir wissen, dass Russland die Idee nicht mag, dass die Nato nun in den Ländern präsent ist", sagte Mikser am Samstag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz der Nachrichtenagentur Reuters.

Mit Blick auf die Falschmeldungen über die vermeintliche Vergewaltigung einer Litauerin durch einen Bundeswehrsoldaten sagte Mikser: "Wir sollten darauf vorbereitet sein, dass mit feindlicher ...

