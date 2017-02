Laut einem Medienbericht bemängelt die OECD die Einkommenssituation von Frauen in Deutschland. Demnach trügen Frauen einer Studie zufolge in keinem OECD-Land so wenig zum Haushaltseinkommen bei wie in Deutschland.

Trotz aller Anstrengungen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf hinkt Deutschland nach Informationen des "Spiegels" weiter hinter anderen Ländern hinterher. Unter Berufung auf eine OECD-Studie berichtet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...