Hannelore Kraft wird einstimmig zur Spitzenkandidatin für die Wahl in Nordrhein-Westfalen gewählt. Die SPD-Basis feiert ihre "Landesmutti". Dabei finden sich rational eher wenig Argumente für die Kraft-Euphorie.

Keine Gegenstimme, keine Enthaltung. Auf dem Landesparteitag der nordrhein-westfälischen SPD hat die Basis ihre Vorsitzende Hannelore Kraft unter lautem Jubel einstimmig zur Spitzenkandidatin gewählt. Sie wird für die bevorstehenden Wahlen in Nordrhein-Westfalen antreten. Damit stellt sich die Partei geschlossen hinter ihre umstrittene Ministerpräsidentin. Ein wichtiges Zeichen kurz vor der "kleinen Bundestagswahl", die traditionellerweise den Ton für die Wahlen im September setzt. Kritische Stimmen sucht man hier vergeblich.

Dabei ist die Bilanz der SPD-Politikerin bislang alles andere als rosig. Seit sieben Jahren regiert Hannelore Kraft das bevölkerungsreichste deutsche Bundesland. Nordrhein-Westfalen (NRW) ist in dieser Zeit nicht vorangekommen. Im Gegenteil: Der Flächenstaat ist ein Hort vieler Probleme. Das Land spaltet sich. Nicht nur sozial, auch wirtschaftlich.

Während der Großraum zwischen Düsseldorf und Köln und Regionen wie das Münsterland oder Südwestfalen, boomen, bleibt das Ruhrgebiet ein regelrechter schwarzer Fleck. Mit seiner schwindender Industrie, überdurchschnittlicher Arbeitslosenquote, erhöhtem Armutsrisiko und prekären Stadtteilen, ist es seit Jahrzehnten auf besondere Unterstützung angewiesen. Weil die Sicherheitsbehörden in NRW den islamistischen Attentäter von Berlin, Anis Amri, nicht vorher gestoppt haben, obwohl es genug Anlässe für eine Inhaftierung gegeben hatte, steht außerdem Krafts Innenminister Ralf Jäger stark in der Kritik. Eigentlich ist er schon seit den Ereignissen an Silvester 2015 in Köln unter Dauerbeschuss. Das Thema Innere Sicherheit wird deswegen ein Selbstläufer ...

