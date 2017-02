Liebe Leser,

trotz Krisen in vielen Schwellenländern und in wichtigen Branchen wie der Landwirtschaft, der Öl- und Gasindustrie sowie dem Bergbau konnte Wacker im 3. Quartal 2016 seinen Umsatz um 2% auf 315,7 Mio € steigern. Während der Umsatz im Kernmarkt Europa um 9% zulegte, insbesondere aufgrund einer stabilen Nachfrage aus dem Baugewerbe, sank der Umsatz in der Region Amerikas um 15%. In Nordamerika sind die Lagerbestände der Händler hoch und viele Gebrauchtmaschinen zu niedrigen ...

